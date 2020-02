Barletta 1922, al Manzi Chiapulin arriva l'Orta Nova

Turno numero 25 per il campionato di Eccellenza Pugliese, il Barletta attende l’Orta Nova al “Manzi-Chiapulin”.

La settimana biancorossa

Smaltite le scorie del pari subito all’ultimo secondo sul campo della Fortis Altamura i biancorossi hanno sostenuto una intensa settimana di allenamenti. Per la gara contro l’Orta Nova il tecnico Massimo Tangorra potrà contare su tutta la rosa a sua disposizione: rientrano Milella e gli influenzati Zingrillo e Caputo.

L’avversario

Con i suoi 26 punti l’Orta Nova occupa la quintultima piazza in graduatoria. Nelle ultime 5 uscite i biancoazzurri hanno raccolto 6 punti figli dei successi interni contro Audace Barletta e Gallipoli e dei k.o. contro Corato, Molfetta ed Ugento. Lontano dalle mura amiche l’Orta Nova ha fin qui conquistato 9 punti, l’ultimo successo esterno è quello del 17 novembre sul campo del Vieste mentre il primo è stato colto proprio al Manzi-Chiapuin contro l’Audace Barletta. La gara d’andata fu vinta dal Barletta con il punteggio di 2-1, decisivo un calcio di rigore a tempo scaduto siglato da Caputo.

Designazione arbitrale

A dirigere la sfida del “Manzi-Chiapulin” sarà il signor Riccardo Tropiano della sezione di Bari coadiuvato dal signor Michele Spalierno della sezione di Bari e dal signor Gianluca Maffione della sezione di Molfetta.

Info biglietti

L’ASD Barletta 1922 chiama a raccolta il proprio pubblico per il match di domenica 1 marzo al “Manzi-Chiapulin” contro il Team Orta Nova in programma alle 15 per il venticinquesimo turno del campionato di Eccellenza, il tagliando d’accesso sarà in vendita al costo di 5 euro (più 1 di prevendita) per locali e ospiti. Questi gli orari di acquisto: da mercoledì 26 a sabato 29 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20. presso il bar Revival (via dei Mandorli, 13). Dalle 13 di domenica 1 marzo i tagliandi saranno acquistabili anche presso il Botteghino del Campo Comunale “Manzi-Chiapulin”, senza alcun costo di prevendita.

Il regolamento stagionale prevede l’ingresso ridotto (3 euro più 1 di prevendita) per Under 16 (nati dall’01/07/2003 in poi), se accompagnati da un maggiorenne, donne e Over 65. Sarà necessario esibire un documento di identità. Gli ingressi all’impianto sono chiusi 30 minuti dopo l’orario d’inizio fissato della partita e superato questo limite in nessun modo si potrà accedere all’impianto, pur in possesso di regolare titolo d’accesso.

ATTENZIONE

Si ricorda che l’acquisto di un biglietto comporta l’accettazione e il rispetto del Regolamento d’Uso del Campo Comunale “Manzi-Chiapulin”.





Fonte: www.barletta1922.com