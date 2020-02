Barletta 1922, biancorossi ospiti della Deghi

Turno numero 22 e trasferta salentina per i biancorossi impegnati domani alle 15 a San Pietro in Lama sul campo della Deghi calcio.

La settimana biancorossa

Dopo la vittoria all’ultimo respiro contro l’Otranto suggellata dalla splendida sforbiciata di Pignataro i biancorossi hanno svolto una settimana di lavoro intensa. Mister Tangorra in vista della sfida ai salentini deve fare i conti con l’assenza dello squalificato Caputo e dell’acciaccato Varsi. Da valutare la presenza di Antonio Pignataro sempre alle prese con il problema al piede. Rientrano dalla squalifica Michele Aprile e Giovanni Zonno.

L’avversario

Con i suoi 21 punti la Deghi occupa la terzultima piazza in classifica. Gli arancioni hanno collezionato 4 k.o. ed un pari nelle ultime 5 uscite e sono reduci dalla pesante sconfitta sul campo del fanalino di coda San Severo. Tra le mura amiche la Deghi ha ottenuto 15 punti, frutto di 4 vittorie; 3 pareggi e 3 sconfitte. Ad aggiudicarsi la gara d’andata fu il Barletta grazie ad una rete siglata da Antonio Caputo.

La terna arbitrale

A dirigere il match di San Pietro in Lama sarà il signor Roberto Aratri della sezione di Bari coadiuvato dal signor Leonardo Grimaldi della sezione di Bari e dal signor Giovanni De Musso della sezione di Molfetta.

Info settore ospiti

L’ASD Barletta 1922 comunica le indicazioni per accedere al campo sportivo “Comunale” di San Pietro in Lama che domenica 9 febbraio 2020 (ore 15) ospiterà la sfida tra la Deghi e i biancorossi valevole per il turno numero 22 del campionato di Eccellenza pugliese.

A disposizione dei tifosi biancorossi ci saranno 50 tagliandi acquistabili in loco al prezzo di 5 euro. Biglietti ridotti per donne e under 16 (3 euro), ingresso gratuito per gli under 14.

Diretta

La gara Deghi-Barletta sarà trasmessa in diretta televisiva su Antenna Sud Eventi, canale 174 del digitale terrestre oltre che in diretta streaming sui canali social della stessa emittente tramite il seguente link

https://www.antennasud.com/streaming/antenna-sud-eventi/?fbclid=IwAR0sl7W8Iic5W3wFVtpjZEvAKSz68tCyn6pypUJEqybLsxQcBalWNrepmyk