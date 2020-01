Barletta 1922 - Atletico Vieste finisce in parità

Quando tutto sembrava finito, arrivano Varsi e Caputo ed il Barletta evita il k.o. interno contro il Vieste. Di seguito tabellino e cronaca del 2-2 contro i garganici.

BARLETTA-ATL. VIESTE 2-2

Barletta 1922: Capossele; Aprile, Bruno (73’ Fanelli), Bonasia; Gasbarre (62’ Dimonte), Diomande, Camporeale (81’ Milella), Zingrillo; Salamina (73’ Varsi), Caputo, Procida. A disp. Sansonna, Pizzulli, Zonno, Lamacchia, Matera. All. Tangorra

Atl. Vieste (4-3-3): Equestre; Sangare (72’ Albano), Caruso, Ranieri, Lucatelli (82’ Sicuro); Pipoli, Colella, Soria; Ricucci, Andrada (65’ De Vita), Prieto. A disp. Romano, Sollitto, Gramazio, Prencipe, Tantimonaco, Vulcano, . All. Bonetti

Marcatori: 48’ Ricucci (V), 68’ De Vita (V), 88’ Varsi (B), 95’ Caputo (B)

Note – ammoniti: Diomande, Bruno, Camporeale e Aprile (B), Sicuro e Sangare (V); calci d’angolo: 3-2; Espulsi: Sicuro (V) al 91’; recuperi: 2’ pt., 5’ st.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ Partiti! Calcio d’inizio, Colella prova a beffare Capossele da centrocampo e centra la traversa

12’ Ci prova Sangare, palla sopra la traversa

30’ Ci prova Procida, Equestre blocca

31’ Ancora Barletta, tiro di Camporeale e palla che sfiora il palo terminando in corner

38’ Gran parata di Capossele su colpo di testa di Pipoli

45+2 Finisce il primo tempo sul punteggio di 0-0

SECONDO TEMPO

3’ st. Vantaggio Vieste con Ricucci

8’ st. Ci prova Caputo su cross di Salamina, palla sul fondo

14’ st. Calcia Sangare, palla sopra la traversa

17’ st. Nel Barletta fuori Gasbarre dentro Dimonte

20’ st. Corner Procida, Caputo al volo e palla sul fondo

23’ st. De Vita appena entrato raddoppia per il Vieste

28’ st. Nel Barletta dentro Varsi e Fanelli per Bruno e Salamina

36’ st. Nel Barletta dentro Milella per Camporeale. Ci prova Procida a giro, palla sul fondo

41’ st. Traversa di Caputo dalla distanza

43′ st. Milella mette in mezzo per Varsi che gira in rete! Accorcia il Barletta!

45′ st. Doppio giallo per Sicuro, Vieste in 10

47′ st. Botta di Bonasia, risponde Equestre!

49′ st. GOOOOL del Barletta! Tiro di Procida, Equestre si salva come può, arriva Caputo che ribadisce in rete per il 2-2.

45 + 5 st. Finisce qui, 2-2 il punteggio tra Barletta e Atl. Vieste.