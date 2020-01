Barletta 1922 corsaro a San Severo, decide Procida

Grazie alla rete nella ripresa targata Paolo Procida, il Barletta espugna il fortino di San Severo proseguendo a testa bassa la rincorsa ad un posto nei playoff.

Al quarto d'ora ci provano in coabitazione Gasbarre e Caputo ma Domingo è attento nella circostanza.



Al 23' conclusione a lato dello stesso Gasbarre, quindi alla mezzora si fa vedere al tiro il San Severo con Dinielli senza troppa convinzione.

I padroni di casa vivono un buon momento, al 35' colpo di testa di Morra A. e super risposta di Capossele, cinque minuti dopo è Fantasia L. a divorarsi la rete del vantaggio solo dinanzi all'estremo difensore barlettano; nel finale di tempo ennesima opportunità per Dinielli che manda alto da buona posizione.



Ancora i dauni protagonisti ad inizio ripresa, conclusione di Morra A. al 55' da posizione ravvicinata ma la sfera non vuol saperne di entrare.



Come nella più classica delle leggi non scritte del calcio, ecco gli ospiti portarsi in vantaggio: assistenza di Zingrillo e Procida sigla la rete dello 0-1 al 70'.



Barletta che a questo punto gode degli spazi per chiudere il match, all'88' Salamina riceve da Milella ma manda alto, in pieno recupero è lo stesso Procida a mancare la rete della doppietta personale.

SAN SEVERO - BARLETTA 1922 0-1



SAN SEVERO: Domingo; Burdo, Dinielli (85′ Fantasia C.), Galullo, D’Angelo; Partipilo, Rubino (93′ Villani), Dell’Aquila (74′ Mastrodonato); Fantasia L., Morra C., Morra A. (89′ Galetti). A disposizione: Ouro Nile, Columpsi, Florio, Konè, Salcone. All. Cavallo.

BARLETTA 1922: Capossele; Bonasia, Aprile, Bruno, Lamacchia (58′ Salamina); Diomandè, Camporeale (63′ Milella), Gasbarre; Zingrillo, Caputo, Procida. A disposizione: Sansonna, Fanelli, Pizzulli, Zonno, Matera, Pignataro, Dimonte. All. Tangorra.



Note: rete di Procida (B) al 70'. Ammoniti: Morra A. (S), Zingrillo (B), Fantasia L. (S)