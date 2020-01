Barletta 1922, con il Molfetta ancora un pari

Terzo pareggio consecutivo, ancora per 1-1: finisce senza vincitori nè vinti la sfida del “Manzi-Chiapulin” tra Barletta e Molfetta. Al gol di Gasbarre al 63′ ha risposto quello di Ventura al minuto 80, di seguito tabellino e cronaca del match.

BARLETTA 1922(3-4-3): Capossele; Aprile, Bruno, Bonasia; Zingrillo, Camporeale(59’Milella), Milella, Gasbarre(77’Zonno); Craputo, Varsi(40’Procida), Salamina(77’Lamacchia). A disposizione: Sansonna, Fanelli, Diterlizzi, Matera, Pizzulli. All: Tangorra

MOLFETTA(4-4-2): Tucci; Monteduro, Anaclerio, Lorusso, Schirone(64’Vitale); Lavopa, Scialpi, Cianciaruso, Di Senso(38’Barrasso); Ventura(89’Saani), Morra(77’Triggiani). A disposizione: Rollo, Grazioso, Conteh, Martinelli, Campanile. All: Bartoli

Reti: 63’Gasbarre, 79’Ventura

Arbitro: Galiffi

Note-Angoli: 4-3. Ammoniti: Tucci, Varsi, Lorusso, Di Senso, Camporeale, Milella, Anaclerio, Gasbarre.

PRIMO TEMPO

6’Sponda di Ventura per Morra, tiro flebile che termina sul fondo.

16’Bomba dai 40 metri di Camporeale, Tucci smanaccia in corner.

20’Traversa di Monteduro: angolo di Di Senso, il centrale trova l’impatto da buona posizione ma coglie il montante alto. Pericolosissimo il Molfetta.

30’Punizione dell’ex Scialpi, palla alta.

32’Ancora Scialpi, punizione dalla destra che non trova nessuna deviazione.

40’Procida rileva Varsi.

44’Monteduro, di testa, non inquadra la porta dopo uno schema su calcio piazzato.

45’Grande occasione per il Barletta! Caputo va via sulla corsia di sinistra e mette in mezzo, Salamina interviene da buona posizione ma il suo tiro è debole e centrale. Fine pt!

SECONDO TEMPO

9’Punizione di Scialpi, Capossele blocca in due tempi.

10’Risponde Procida di destro, blocca Tucci.

18’Gasbarreeeeeee! Il vantaggio del Barletta! Traversone splendido dalla sinistra di Procida, piattone chirurgico del baby barlettano che fa 1-0.

20’Procida al tiro, blocca Tucci.

25’Rete annullata a Ventura di testa: cross di Lavopa che aveva varcato la linea.

34’Ventura pareggia di testa dopo una punizione di Scialpi.

41’Vicino al vantaggio il Molfetta: Barrasso conclude dopo uno spunto di Lavopa, ma la difesa del Barletta riesce a spazzarla.

45’Punizione dal limite di Scialpi, blocca Capossele. Finisce 1-1 tra Barletta e Molfetta.





Fonte: www.barletta1922.com