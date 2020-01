Juventus Official Fan Club Barletta "A. Del Piero", al via il tesseramento

Carissimi amici bianconeri, la nostra amata Juventus ora più che mai ha bisogno di avere al proprio fianco tifosi DOC come voi, appassionati, sempre presenti, costantemente di sostegno alla squadra, che portano nel cuore il bianco e il nero in ogni pensiero della loro giornata. Ma perché conviene tesserarsi allo JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB BARLETTA “Alessandro Del Piero”?

Questa crediamo sia la domanda che tanti juventini si pongono. Noi cerchiamo di farvi comprendere l’importanza dell’appartenenza e dell’affiliazione allo JUVENTUS OFFICIAL FAN CENTER:

1) perché “appartenere al circuito OFFICIAL” ti dà la possibilità nel tuo piccolo di contribuire direttamente al sostegno di una fede, di una società di nome JUVENTUS e comunque di sostenere l’unico Club UFFICIALE presente nella città di Barletta che con passione e dedizione si dedica a realizzare i sogni di ogni iscritto ed è presente sul territorio da circa 4 anni.

2) perché seguire la Juventus assieme a tanti tifosi che condividono la tua stessa passione non ha prezzo. E’ un ' emozione unica e soprattutto nei momenti di difficoltà l’unione aiuta a far accrescere la forza e il tifo per la Juventus in tutti noi.

3) perché solo tesserandoti al club potrai vedere i tuoi campioni dal vivo e da vicino, partecipando alla tantissime trasferte organizzate a Torino e fuori casa, con diritto di prelazione esclusivo, partecipando una volta all’ anno al fantastico “terzo tempo”, iniziativa che Juventus da solo ai Club Ufficiali potendo vivere il post partita da protagonista assoluto accanto alla squadra Campione d’ Italia.

4) perché solo tesserandoti al club potrai richiedere e sottoscrivere di anno in anno l’abbonamento nel nuovissimo stadio della Juventus essendo agevolato dal Club con canali preferenziali nelle comunicazioni con la società.

5) perché con la tessera allo JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB BARLETTA “Alessandro Del Piero” potrai usufruire di sconti del 10% su tutti i prodotti in vendita presso gli JUVENTUS STORE di Torino e altri sconti esclusivi per i Soci su prodotti selezionati presenti sul sito www.juventus.com

6) perché solo tesserandoti allo JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB BARLETTA “Alessandro Del Piero” potrai partecipare all’iniziativa WALK ABOUT, un tour direttamente nel nuovissimo stadio della Juventus, visitando gli spogliatoi, la sala stampa, l’area interviste, attendendo i tuoi beniamini mentre arrivano allo stadio vedendoli sfilare davanti a te, facendoti firmare autografi o scattare foto con loro, entrando in campo direttamente dal tunnel e sedendoti in panchina a pochi minuti dall’inizio della gara. Tutto questo è possibile solo tesserandoti.

7) perché i biglietti delle partite della Juventus saranno concessi solo a coloro che saranno regolarmente iscritti alla stagione in corso.

8) perché frequentando il nostro club e le trasferte avrai la possibilità di conoscere tanta gente anche di altre città e di altri gruppi, passare giornate o momenti all’insegna della spensieratezza, vivrai la goliardia del nostro club sempre nel rispetto reciproco.

9) perché riceverai, oltre alla tessera plastificata inviata direttamente dalla Juventus, anche la penna ufficiale dello JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB BARLETTA “Alessandro Del Piero”.

10) perché è possibile vedere i tuoi campioni dal vivo e da vicino, anche in campo internazionale partecipando alla tantissime trasferte di Champions League organizzate dallo “JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB BARLETTA “Alessandro Del Piero” .

TI ASPETTIAMO IN SEDE PER SOTTOSCRIVERE LA TUA AFFILIAZIONE E FINO ALLA FINE FORZA JUVENTUS!