Primo Memorial "R. Napoletano", per ricordare "Cerino" su un campo di calcio

Sarà ricordato proprio come piaceva a "Cerino": su un campo di calcio e rincorrendo un pallone. È in programma da questa mattina alle ore 9 a domenica 29 dicembre la prima edizione del memorial "Ruggiero Napoletano", il torneo di calcio giovanile riservato alla categoria under 17 (allievi), intitolato al giovane calciatore barlettano scomparso prematuramente dodici mesi fa all'età di quindici anni.

L'evento, che andrà in scena presso il centro sportivo "Manzi-Chiapulin" di Barletta, è organizzato dalle Medaglie d'Oro Barletta, in collaborazione con l'Audace Barletta, ed è patrocinato dalla locale amministrazione comunale. Otto le squadre al via, di cui tre professionistiche: Bisceglie, Bari e Monopoli. Oltre ai padroni di casa delle Medaglie d'Oro, ci saranno anche Audace Cerignola, Fidelis Andria, Unione Calcio Bisceglie e Uniti per Cerignola.

"Ringraziamo sin da ora – hanno sottolineato papà Massimo e mamma Nunzia, i due meravigliosi genitori che un anno fa hanno autorizzato la donazione degli organi di Ruggierino salvando altre vite – chi ha deciso di impegnarsi e di sostenerci nell'organizzazione del memorial. Nostro figlio era innamorato del calcio ed era felice quando aveva un pallone tra i piedi. Siamo sicuri che questa iniziativa sarà di suo gradimento". Ad inaugurare il programma sarà oggi, alle 9, la gara tra Medaglie d'Oro e Unione Calcio Bisceglie. Gli incontri dei gironi eliminatori proseguiranno sia in mattinata (sino alle 13) che nel pomeriggio (dalle 15.30 alle 19.30) e si concluderanno sabato (dalle 9 alle 13). Domenica, invece, spazio alle fasi conclusive del memorial: semifinali dalle 9, finalissima dalle 11.30. Oltre ai premi di squadra, verranno assegnati anche quelli individuali: premi Ruggiero Napoletano (miglior giocatore e miglior numero 10), premio Lorenzo Calabrese (miglior portiere), premio Antonio Napoletano (miglior cannoniere) e premio Savino Acito (fair play). Sabato, infine, presso la parrocchia "San Paolo", in via Donizetti, verrà celebrata una messa, a partire dalle 19, per ricordare "Cerino", ad un anno dalla sua scomparsa.