Barletta 1922 - Ugento finisce in parità

IL TABELLINO DI BARLETTA-UGENTO 1-1:

BARLETTA (4-3-3): Leuci; Lamacchia, Aprile, Bonasia, Zonno (26’ st Zingrillo); Camporeale, Milella (48’ st Diomandè), Pizzulli (45’ st Gasbarre); Varsi (13’ st Salamina), Pignataro, Procida. A disposizione: Capossele, Bruno, Diterlizzi, Guadagno, Matera. Allenatore: Tangorra.

UGENTO ( 4-3-1-2): Esposito; Solidoro, Pasca (20’ st Signore), Martinez, Iannone; Magagnino (49’ st Indino), Sansò, Maiolo; Castrì (35’ st Alessandrì); Sciacca (46’ st Mosca), Pardo (43’ st Dieme). A disposizione: Merone, Corciulo, Marasco, Pino. Allenatore: Oliva.

RETI: 6’ st Solidoro (U), 12’ st rig. Varsi (B)

NOTE. Angoli: 7-1. Ammoniti: Maiolo (U), Varsi (B), Solidoro (U), Magagnino (U). Milella (B), Pasca (U). Recupero: 2’-5’.

PRIMO TEMPO

3′ Barletta al tiro con Varsi: punizione a giro dai 25 metri, alta di poco;

5′ Ammonito Maiolo per simulazione nel contatto con Milella;

8′ Maiolo al tiro dai 30 metri per l’Ugento, Leuci smanaccia in due tempi;

13’Cross insidioso di Zonno da sinistra, Pignataro anticipato da Esposito in uscita;

19′ Pizzulli su corner di Varsi, manca il tocco davanti a Esposito.

21′ Barletta a un passo dal vantaggio: break di Camporeale che recupera palla a centrocampo, Pignataro tocca per Varsi che serve ancora Camporeale al limite. Tiro di destro e volo di Esposito a deviare in corner;

34′ Procida con un calcio di punizione tagliato da sinistra sollecita Esposito, bravo a deviare in corner;

39′ Clamoroso liscio di Camporeale davanti a Esposito su invito di Pizzulli, Solidoro libera ;

41′ Su un disimpegno errato di Lamacchia, recupera Maiolo. Filtrante per Pardo, che di prima intenzione in area colpisce il palo a Leuci battuto;

44′ Occasione con Pignataro che fa da sponda su cross di Varsi da sinistra, Procida calcia da pochi metri ma spara alto.

48′ Pizzulli al volo dal limite, Palla alta di poco.

SECONDO TEMPO

6′ Ugento in vantaggio: palla persa da Bonasia in disimpegno, ripartenza di Sciacca che serve Maiolo. Invito a destra per Solidoro che calcia di prima intenzione, supera un impreciso Leuci e firma lo 0-1.

13′ Rigore Barletta: scatenato Varsi, che va via tra due uomini a sinistra e viene steso da Magagnino. Dal dischetto segna lo stesso Varsi, che si fa male calciando ed é costretto alla sostituzione con Salamina (prendiamo immagini sostituzione)

19′ Occasione Ugento: Maiolo con il sinistro a giro, palla che sfiora il palo alla destra di Leuci;

33′ Pignataro di testa su corner di Pizzulli. Il numero 9 é beffato dal vento e cicca il colpo di testa;

40′ Occasione Barletta: su cross di Salamina il rinvio di Martinez si trasforma in un campanile. Pignataro in sforbiciata da destra invita Camporeale alla deviazione, ma il 10 non trova la palla;

49′ Ultima emozione della partita: punizione di Sansò che Leuci trattiene in due tempi.





