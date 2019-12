"Memorial Napoletano", torneo di calcio in ricordo del giovane talento "Cerino"

Sono passati quasi 12 mesi da quando è venuto a mancare Ruggiero "Cerino" Napoletano, talento della scuola calcio barlettana Medaglie D'Oro, alla tenera età di 15 anni. Ad un anno di distanza la città si unisce in suo ricordo, con una tre giorni sportiva e con un torneo che vedrà impegnati i suoi compagni di squadra e i suoi coetanei di altre 7 società professionistiche dal 27 al 29 dicembre.

"Memorial Napoletano": questo il nome che si è scelto di dare alla manifestazione. Il padre Massimo Napoletano e Vincenzo Fiore, presidente della scuola calcio Medaglie D'Oro, hanno deciso già da tempo di organizzare questa manifestazione, per poter mantenere il più vivo possibile il ricordo di Cerino, facendo ciò che lui più amava: giocare a calcio. 27-28-29 Dicembre sono i giorni interessati dal torneo. Scenderanno in campo, sul prato del Manzi-Chiapulin, 8 squadre categoria Allievi (2003-04): oltre le Medaglie D'Oro, ci saranno anche Bari, Monopoli, Bisceglie, Audace Cerignola, Fidelis Andria, Unione Calcio Bisceglie e Uniti per Cerignola, tutte unite in ricordo di Cerino, per dare il via ad una manifestazione spettacolare, che renda merito al ricordo di Cerino.

Inoltre tra i premi che verranno assegnati alla fine della manifestazione, spuntano alcuni dedicati a persone molto vicine a Cerino e al mondo del calcio barlettano:

-Premio Capocannoniere dedicato ad Antonio Napoletano, zio paterno di Cerino venuto a mancare qualche anno fa;

-Premio Fair Play dedicato a Savino Acito, cognato defunto di un dirigente Medaglie D'Oro, nonché padre di Francesco Acito, ragazzo classe 2004 che giocherà durante il torneo;

-Premio Miglior Portiere a Lorenzo Calabrese, portiere classe 2006 che era tesserato con la società concittadina Athena Calcio, per il quale è stato organizzato un memorial in estate a cui anche la nostra società ha partecipato.