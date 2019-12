"L'ultimo 5topper", il calciatore della Juventus Sergio Brio presenta il suo libro a Barletta

Un momento di grande condivisione, una serata dalle forti emozioni, rigorosamente a tinte bianconere, soprattutto per la presenza di un calciatore che ha scritto un pezzo di storia con la maglia della Juve, Sergio Brio.

Lo stopper della Juventus che vinse praticamente tutto con Giovanni Trapattoni in panchina, sarà nella Città della Disfida oggi, 19 dicembre, grazie all'impegno organizzativo dello Juventus Official Fan Club Barletta "Alessandro Del Piero", e presenterà il suo libro "L'Ultimo 5topper". A partire dalle ore 18, presso la sede di via Pier delle Vigne, 7 l'ex bianconero Sergio Brio, con l'ausilio della biografa Luigia Casertano, ripercorrerà la carriera di uno dei pilastri della Juve degli anni '80 attraverso aneddoti, racconti inediti e tante curiosità salendo sul tetto d'Italia, d'Europa e del mondo.

Sarà inoltre possibile acquistare il libro al prezzo di 15 euro, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo.

Dopo la presentazione la grande famiglia dello Juventus Official Fan Club Barletta "Alessandro Del Piero", come ogni anno, tornerà a riunirsi prima delle festività, per il tradizionale appuntamento con la "Cena di Natale". Sarà l'occasione per tracciare il bilancio di altri dodici mesi ricchi di soddisfazioni su più fronti per la nostra amata Vecchia Signora e per trascorrere momenti in serenità e armonia, all'insegna di divertimento e socializzazione. L'appuntamento è fissato per giovedì 19 dicembre, presso la sala ricevimenti "La Verde Giada" (via Canosa, 176), a partire dalle ore 21. L'evento è aperto a tutti: soci dello Juventus Official Fan Club Barletta, familiari, amici e conoscenti dei soci. Vi aspettiamo numerosi per un'altra serata ricca di emozioni e di juventinità. Prevista anche un'estrazione con ricchi premi.