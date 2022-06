È morto Omolade, ex calciatore del Barletta

Lutto nel mondo del calcio. Akeem Omolade, 39enne nigeriano, è stato trovato morto in auto a Palermo, zona Ballarò. L’ex calciatore del Barletta che nel 2003 aveva giocato in serie A con il Torino, questa mattina aveva chiesto un passaggio ad un amico per andare a fare un controllo medico perché da qualche giorno aveva un dolore alla gamba. Un malessere per cui si era sottoposto a dei controlli ma che oggi non gli aveva permesso di recarsi autonomamente al Policlinico dove doveva fare un esame. Appena salito in auto però Omolade si è sentito male e così l’amico ha chiamato i soccorsi. All’arrivo dei sanitari non c’era però nulla da fare.

Nel 2009 su 10 presenze in lega pro ha realizzato due gols nell anno di sfrecola come presidente e Geria come direttore sportivo. Una stagione coronata dal quinto posto con eliminazione ai play off in lega pro.