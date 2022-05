Il Barletta vince anche a Rieti e completa la sua strepitosa stagione 2021/20022 portando a casa la Coppa Italia nazionale dilettanti. Migliore epilogo non poteva esserci nell’anno del centenario.

La gara contro il Salsomaggiore ha rappresentato una festa dello sport con le due tifoserie e i giocatori in campo che hanno rispettivamente festeggiato i loro traguardi. Una partita quella odierna che dal punto di vista tecnico ha offerto pochi spunti anche se alla fine la vittoria è stata più che meritata dalla formazione di mister Farina. Anche in questa partita il Barletta ha vinto ai supplementari, come contro il Martina. Ora la priorità passa alla consegna dello stadio "Cosimo Puttilli", sperando che il tutto avvenga nel più breve tempo possibile.