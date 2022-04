Futsal Barletta, sabato i playoff contro il Monopoli

Sabato prossimo il sodalizio del presidente Ruggiero Pedico sarà ospite dell'Audace Monopoli in una sfida valida per la semifinale playoff per la promozione in Serie B.



Il match si disputerà, in gara secca, a Monopoli sul parquet della Tendostruttura di Via Amleto Pesce, in virtù del miglior posizionamento in classifica degli avversari al termine della regular-season.



Per l'occasione mister Leo Ferrazzano dovrà fare i conti con numerose defezioni e calcettisti non al meglio della condizione, ma questo non frena l'entusiasmo che si respira nell'ambiente barlettano.



"Siamo pronti e carichi per la sfida al Monopoli - afferma il team manager Nicola Rana- anche se dispiace giungere a questo appuntamento non in maniera ottimale. Purtroppo nel periodo cruciale della stagione abbiamo subito una serie infinita di infortuni di natura traumatica che hanno rallentato il nostro cammino in campionato. Ma non partiamo battuti, sabato scenderemo in campo per conquistare la finale".



La vincente di Erredi Audace Monopoli-Futsal Barletta affronterà nella finalissima per il salto di categoria il New Taranto C5, già qualificato in virtù del netto distacco vantato in classifica sul Futsal Brindisi.



Il fischio d'inizio è fissato alle ore 16:00.