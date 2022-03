Il sogno del Barletta continua: conquistata la finalissima per la serie D

A pochi minuti dalla fine di Corato-Barletta, il Barletta conquista la finalissima per la serie D grazie alla rete di Cafagna. Il Barletta ha vinto il campionato del girone A dell’eccellenza pugliese al Coppi di Ruvo di Puglia, dopo una sfida all’ultimo minuto con il Corato, secondo in classifica.

Uno scontro, quello di oggi, arrivato al termine di una settimana che ha visto i biancorossi protagonisti in Coppa Italia Dilettanti. Nonostante la vittoria sul campo del Melfi abbia portato via grandi energie psico-fisiche, il Barletta ha chiuso in anticipo il campionato.

Una vittoria meritata e aspettata durante il primo tempo, durante il quale i biancorossi si sono mostrati subito più tecnici del Corato, che ha fatto fatica a reggere il gioco. Da segnalare al 12’ una grande occasione per Pignataro servito da Nannola, Russo dalla distanza al 23’ e Nannola per Russo che calcia al volo di poco sopra la traversa al 33’.

Occasioni di rete anche durante il secondo tempo: a soli due minuti dalla ripresa del match il cross di Milella per Pignataro è stato bloccato dal coratino Addario, al 6’ invece grande spunto di Russo con palla in mezzo bloccata dall’anticipo di Frappampina su Pignataro. La situazione si è sboccata al 42’, quando Cafagna porta in vantaggio il Barletta segnando lo 0-1.

Il prossimo appuntamento sarà in casa domenica 3 aprile contro Manfredonia: qui i tifosi potranno mostrare il loro entusiasmo per la meritata vittoria del girone.