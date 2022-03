Calcio Juniores, è del Barletta la vittoria del girone B: 0 - 1 sul Trani

Nel pomeriggio di ieri si è giocata la gara valevole per l'assegnazione della vittoria del Girone B del campionato regionale pugliese. Sul terreno di gioco di Capirro, in via Giuseppe Palmieri a Trani, si sono scontrate le compagini della Sly Trani e del Barletta Calcio 1922 settore giovanile per un epilogo della partita tutto a sfondo biancorosso.

Ad assistere al match decine e decine di tifosi sia tranesi che barlettani. La situazione inizia ad essere tesa intorno alle 18:40, quando un giocatore della Sly è intervenuto a gamba tesa su un avversario. L'azione dura ha causato una serie di reazioni e atteggiamenti violenti che hanno condotto il direttore di gara ad espellere due atleti della Sly e uno del Barletta.

Da quel momento sono partiti sei minuti di anti-calcio con un tentativo da parte dei tifosi di scavalcare la recinzione ed entrare in campo. Oltre alla rissa in campo gli animi si sono infuocati anche tra il pubblico: alle 18.45 è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, prima la Polizia di Stato, poi i Carabinieri. Alle 20.15 intervengono i vigili urbani, quando ormai la situazione era rientrata, grazie anche alla gestione della struttura e degli organizzatori: sono stati differenziati i tempi di uscita dal campo delle due squadre, evitando qualsiasi contatto.

Il Barletta a pochi minuti dalla fine ha segnato il gol valevole per l'0-1 che ha consegnato ai biancorossi la vittoria del Girone B.