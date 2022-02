Trionfo Barletta 1922, è sua la Coppa Italia Eccellenza

Dopo anni di sofferenze si intravede finalmente un po' di luce. Il Barletta 1922 ribalta lo 0-0 della gara di andata e vince sul sintetico del "Paolo Poli" di Molfetta la coppa italia di Eccellenza battendo per 2-1 in finale il Martina, aggiudicandosi di fatto il primo titolo della sua storia calcistica e la possibilità di entrare nel novero delle compagini che si sfideranno a livello nazionale per centrare un posto in serie D.

Dinanzi ad uno stadio gremito di biancorosso, la squadra di mister Farina passa subito in vantaggio: al 6' lancio direttamente dalle retrovie di Tucci con la sfera che con la complicità di una disattenta difesa ospite termina direttamente a Pignataro bravissimo nel superare con un pallonetto Cocozza consentendo il tap-in vincente dell'accorrente Lavopa. Reagiscono gli ospiti con una conclusione di Ancora che si perde aldilà della traversa mentre al 18' è un tiro insidioso da fuori di Gulic ad esaltare i riflessi di Tucci che con un colpo di reni devia in angolo. Al 24' raddoppio Barletta, bellissimo filtrante di Dettoli per Morra che infila Cocozza sul suo palo, è 2-0. Il Martina è costretto a prendere in mano il pallino del gioco con la squadra di Farina pronta a chiudere gli spazi e ripartire in contropiede, l'unica reazione di marca ospite prima della fine della prima frazione porta la firma di Brescia, il cui tiro deviato da Vicedomini mette i brividi all'estremo difensore di casa. Si riparte ed è una ripresa di sofferenze, come prevedibile, per i biancorossi con gli itriani che attaccano a testa bassa. Al 56' tentativo di Delgado, palla di poco a lato. Dieci minuti dopo gli ospiti trovano la rete che riapre la contesa: Pinto serve Mangialardi che indisturbato piazza la palla del 2-1. Il numero 4 biancoblu è ancora l'uomo più pericoloso e ad un quarto d'ora dalla fine va vicinissimo alla rete del pareggio che avrebbe consegnato il trofeo ai suoi, palla che scorre a centro area e tentativo a botta sicura che viene neutralizzato in scivolata da un provvidenziale Milella. Durante l'ultimo giro di orologi l'assalto finale di Delgado si rivela infruttuoso prima del triplice fischio che fa esplodere di gioia tifosi, giocatori e dirigenza consegnando al Barletta il primo storico trofeo nell'anno del centenario. Adesso focus sul campionato, dove i biancorossi lanciatissimi hanno da difendere il primato nei confronti del Corato distante tre lunghezze. BARLETTA 1922 - MARTINA CALCIO 2-1 (6'Lavopa (B), 24' Morra (B), 66' Mangialardi (M)