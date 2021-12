Barletta 1922, con il Città di Mola l'ultima gara del 2021

Ultima gara del 2021 per i biancorossi, al “San Sabino” arriva il Città di Mola. Alle 14.30 del 19 dicembre la squadra di Mister Farina ospiterà la formazione barese in un match valevole per il turno numero 15 del girone A di Eccellenza pugliese.

La settimana biancorossa

Avvicinamento tranquillo per Pollidori e compagni alla sfida con la squadra del tecnico Castelletti. Ancora out Russo il cui rientro è fissato per la gara con il San Severo in apertura di 2022, sarà invece a disposizione Miguel Altares uscito alla fine del primo tempo della gara di San Marco in Lamis. Per mister Farina la gara con il Città di Mola sarà “un test impegnativo prima di chiudere una parte di stagione con numeri straordinari. Servirà un ultimo sforzo con il supporto del pubblico prima di fermarsi e ricaricarsi per la seconda parte del campionato”.

L’avversario

Partito con ambizioni di vertice il Città di Mola ha perso terreno dai biancorossi distanti 15 punti. 8 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte è lo score della squadra di Castelletti sconfitta a domicilio nella gara di andata con un rotondo 5-0. I 29 gol fatti fanno dell’attacco molese il secondo del torneo, 21 sono invece le reti subite. Dei 25 punti fin qui totalizzati 13 sono arrivati lontano dalle mura amiche, l’ultimo successo esterno è il 6-2 al Real Siti della decima giornata. Nelle ultime 5 gare i biancoblù hanno ottenuto 3 successi e 2 sconfitte, l’ultima nello scorso match interno perso contro l’U.C. Bisceglie per 3-1. Ex della gara i difensori Bonasia e Grazioso.

La terna arbitrale

A dirigere il match sarà il signor Gianluca Lovascio della sezione di Molfetta coadiuvato dal signor Gabriele Sindaco della sezione di Lecce e dal signor Alberto Barile della sezione di Brindisi.

Diretta tv e streaming

La gara sarà trasmessa in diretta tv sul canale 90 del digitale terrestre ed in streming sulla pagina Facebook Antenna sud 90.

Fonte: www.barletta1922.com