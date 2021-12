Il Barletta si ferma a 12, pari interno con il Manfredonia

Si arresta dopo ben dodici vittorie consecutive la cavalcata trionfale del Barletta 1922 verso un posto in serie D. Al San Sabino di Canosa finisce 0-0 con il Manfredonia; ciononostante, il distacco sulla diretta inseguitrice Corato resta immutato in virtù del pari a San Severo dei baresi. Avvio in attacco dei biancorossi che al 18' vanno vicini al vantaggio con Morra che si mette in proprio esaltando i riflessi di Mascolo, due minuti dopo colpo di testa di Pignataro su assistenza di Dettoli, blocca l'estremo difensore dauno. Al 37' ennesimo intervento decisivo del portiere ospite che devia in corner una punizione di Vicedomini, nel finale di tempo squillo Manfredonia con Laburda che affila una gran conclusione trovando la risposta di Tucci.

Il copione nella ripresa non cambia, è sempre il Barletta a fare la partita ed a rendersi propositivo.

Al 57' tentativo di Lavopa, Mascolo non si fa superare, al quarto d'ora della seconda frazione ci prova invece Vicedomini dalla distanza senza fortuna.

Il Manfredonia si difende affacciandosi sporadicamente nella metà campo biancorossa, al 67' iniziativa di Eletto che mette in pericolo la retroguardia di casa tuttavia sono sempre i ragazzi di Farina ad andare vicini al vantaggio, a dieci dal termine è Manzari di testa ad esaltare i riflessi di Mascolo, migliore in campo dei suoi per distacco.

Ci prova in ultima istanza ad eludere il fortino biancazzurro Pignataro sugli sviluppi di calcio d'angolo ma la sfera termina di poco a lato, nonostante un buon Barletta la sfida si conclude a reti bianche.

BARLETTA 1922 - MANFREDONIA 0-0

BARLETTA 1922: Tucci; Telera, Altares, Marangi; Milella (25’ st. Manzari) Vicedomini, Cafagna, Dettoli (1’ st. Lanzone); Morra (32’ st Pinto), Pignataro, Lavopa (44’ st. Pollidori). A disp. Kebba, Daleno, Jarju, Nannola. All. Farina

MANFREDONIA: Mascolo; Palumbo, Colangione, Morra, Prota (22’ st Di Martino) Monopoli, Laburda, Cicerelli; Stoppiello (14’ st. D’Imperio) Trotta (39’ st. De Battista) Eletto (49’ st. Salvemini). A disposizione: Sarri, Mastrogiacomo, D'Amico, Ciuffreda, Guerra. All. Cinque.