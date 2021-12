Calcio, il Barletta pronto ad ospitare il Manfredonia

Ultima giornata del girone d’andata per il Barletta, che domani alle 14:30 ospiterà il Manfredonia al San Sabino di Canosa. L’obiettivo è quello di arrivare al giro di boa ancora a punteggio pieno.

La settimana biancorossa

Settimana intervallata dal match di Coppa Italia Dilettanti contro il Corato, con l’1-1 di Ruvo che ha qualificato i biancorossi alla finale regionale della competizione, da disputare tra gennaio e febbraio con la vincente di Martina-Sava. Soddisfazione da parte di mister Farina per il lavoro svolto dai ragazzi nonostante gli impegni ravvicinati. Questa mattina si è svolta la rifinitura: gestione oculata delle risorse dopo le fatiche degli ultimi giorni, con ancora tre match del 2021 alle porte.

L’avversario

Momento positivo per il Manfredonia dell’ex Franco Cinque, reduce dal roboante successo per 6-0 contro il San Marco. I sipontini stanno risalendo la classifica dopo un inizio di stagione a singhiozzo. Sono quattro i successi dei biancazzurri nelle ultime cinque partite, l’unico stop è arrivato nel 3-0 incassato dal Mola. Il Manfredonia, inoltre, sarà protagonista giovedì nel recupero di campionato contro il Corato: si ripartirà dal punteggio di 0-0 e dal 25′, minuto della sospensione per nebbia a Monte Sant’Angelo.

La terna arbitrale

Il match tra Barletta e Manfredonia sarà diretto dal sig. Vincenzo Hamza Riahi della sezione di Lovere, in provincia di Bergamo. Assistenti saranno Stefano Sibilio della sezione di Brindisi e Danilo D’Ambrosio della sezione di Molfetta.

Biglietteria

Saranno disponibili 1140 biglietti (stadio aperto solo al 75% della sua capienza nel rispetto delle norme anti-covid). Prevendita ancora aperta per sabato 4 dicembre dalle 10 alle 22 presso l’Ipanema Club in viale Regina Elena e il bar Arcobaleno in via Manfredi, 73. Costo del biglietto 6.50 euro, compresi di prevendita. 5 euro, invece, il costo del tagliando per donne e nati dal primo gennaio 2005. Per accedere all’impianto sarà obbligatorio esibire il green pass ed il documento di identità. Non saranno emessi biglietti il giorno della gara per evitare assembramenti al botteghino.

Non è prevista alcuna diretta streaming del match tra Barletta e Manfredonia.

