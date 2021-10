Calcio, Barletta 1922 ospite dell'Atletico Vieste

Proseguire la marcia. Con questo obiettivo il Barletta sarà di scena oggi, domenica 31 ottobre alle 14.30, sul sintetico dello “Spina” di Vieste.

La settimana biancorossa

Alle spalle il settimo sigillo consecutivo ottenuto con la bella vittoria sul Real Siti, i biancorossi sono pronti ad affrontare la ostica trasferta garganica. “Quella di Vieste – ha affermato Carlo Vicedomini in sede di presentazione del match- sarà una sfida tosta come sempre accade allo Spina. Noi però siamo il Barletta e siamo pronti anche a questa sfida, abbiamo una missione da portare a termine”. Unico assente certo allo “Spina” sarà il lungodegente Cormio, da valutare Altares e Pinto.

L’avversario

Il giovane Vieste di mister Sollitto è reduce della bella vittoria sul campo del Trinitapoli che ne ha rilanciato le quotazioni in chiave salvezza. 8 sono i punti fin qui totalizzati dai garganici dei quali 4 conquistati in casa (vittoria 3-2 all’esordio con il Canosa e 2-2 con il Manfredonia). Il centrocampista Colella, Ricucci e Tusiano sono gli uomini più pericolosi. L’ultimo precedente allo “Spina” risale al 6 ottobre 2019, finì 1-0 per la squadra di casa con centro di Colella su punizione a tempo scaduto.

La terna arbitrale

A dirigere la gara sarà il signor Cristian Laraspata della sezione di Bari coadiuvato dal signor Francesco Di Muzio della sezione di Foggia e dal signor Donato Massimino della sezione di Molfetta.

Biglietteria

I tagliandi saranno acquistabili a partire dalle 13.30 di domenica 31 ottobre presso il botteghino dello “Spina” al prezzo di 7 euro.

Si può accedere allo stadio solo muniti di Green Pass.

Diretta streaming

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ASD Barletta 1922.

Fonte: www.barletta1922.com