Il Barletta 1922 vola ai play off: tris di Varsi

Successo fondamentale nello scontro diretto per il primato in Eccellenza per i biancorossi che superano il Manfredonia per 3-2 in una partita al cardiopalma e chiudono la regular season in vetta alla classifica, partendo con i favori del pronostico nelle sfide playoff che sanciranno le compagini promosse in serie D: primo appuntamento fissato a domenica prossima 13 giugno in casa contro il Corato.