Barletta 1922, i biancorossi calano il pokerissimo al rientro

Dopo sei mesi di stop per effetto della pandemia di Covid-19, il Barletta torna in campo nel torneo di Eccellenza e lo fa prepotentemente rifilando un pokerissimo all'Atletico Vieste candidandosi ad essere tra le protagoniste verso la vittoria finale.

I biancoazzurri non riescono a reagire e provano ad affidarsi sporadicamente alle iniziative di Colella ma sono i padroni di casa ad andare ancora in rete con bomber Di Rito, che sale in cattedra nel finale di gara trovando la personale doppietta andando in goal prima al minuto 68, bravo a ribadire a rete una conclusione di Morra stoppata dal legno, quindi a dieci dal termine su assistenza di Milella a sugellare il pokerissimo finale.