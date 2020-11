​Futsal Barletta, il presidente Pedico: "Nostri programmi non cambiano, nonostante la sospensione"

Dopo un eccellente avvio di stagione, con quinte vittorie conquistate nelle prime cinque giornate di campionato, l'emergenza sanitaria ha momentaneamente sospeso la marcia inarrestabile del Futsal Barletta, che tuttavia continua a mantenere intatte le proprie ambizioni di alta classifica.



Questo pensiero è stato ribadito fortemente dal presidente del sodalizio biancorosso Ruggiero Pedico: "Dispiace non poter scendere in campo dopo il grande avvio di stagione, ma al momento la priorità deve essere quella di tutelare la salute pubblica. Non abbiamo alcuna intenzione, in ogni caso, di tirare i remi in barca, ma daremo seguito alla nostra programmazione e ci faremo trovare pronti alla ripresa del campionato. Il nostro obiettivo rimane quello di riportare il Futsal Barletta in serie B e faremo il possibile per riuscirci".