​Il Futsal Barletta non si ferma più: espugnato anche il campo del forte Aradeo

Continua la marcia inarrestabile del Futsal Barletta. La squadra, guidata dal dirigente Nicola Rana, vista l'assenza del mister Ferrazzano, non si ferma più e nella quinta giornata di andata del Campionato Regionale di Serie C1 espugna con un secco 8-3 il campo dell'Aradeo mantenendo la vetta della classifica a punteggio pieno.



In realtà la gara non è mai sembrata in discussione, con il roster biancorosso già ampiamente in vantaggio per 4-1 al termine del primo grazie alle reti di Martinez, Acocella, Pires e Dinuzzi, intervallati dalla rete locale del momentaneo 1-1 realizzata da Simone.



Nella ripresa si attende una reazione d'orgoglio dei padroni di casa ed invece sono ancora i barlettani a fare la partita, consolidando il proprio vantaggio con altre due reti di Martinez e con i guizzi di Acocella e Pires.



Per l'Aradeo una sfortunata deviazione nella propria porta di Acocella e la stoccata nel finale di Botelho servono solo a rendere meno pesante il passivo per i ragazzi di Di Serio.



Con questo importante successo il sodalizio del presidente Ruggiero Pedico e del vicepresidente Ruggiero Lombardi inanella la quinta vittoria consecutiva e può iniziare a concentrarsi sull'Audace Monopoli, atteso al Paladisfida nel prossimo turno di campionato.