Futsal Barletta, con il San Michele arriva la quarta vittoria di fila

Non intende fermarsi sul più bello il Futsal Barletta, che al Paladisfida Mario Borgia batte per 5-4 la Virtus San Michele inanellando il quarto risultato utile consecutivo.



La gara contro i baresi, valida per la quarta giornata di andata del Campionato Regionale di Serie C1, si rivela più difficile del previsto per il sodalizio del presidente Ruggiero Pedico e del vicepresidente Ruggiero Lombardi, sotto per 4-3 al termine del primo tempo per le marcature ospiti firmate da Ramunni (2), Ciavarella e Colapietro. Le reti locali, invece, sono realizzate da Pires, Martinez ed Acocella.



Ma nella ripresa scende in campo un Futsal Barletta più convinto ed aggressivo, che mette subito alle corde gli avversari realizzando il sorpasso con i sigilli di Pires e Martinez.



Grazie a questo prezioso successo i biancorossi mantengono la vetta della graduatoria insieme al Castellana e possono concentrarsi sul prossimo turno di campionato, che li vedrà impegnati sull'ostico campo dell'Aradeo.