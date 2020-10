​Il Futsal Barletta mantiene il primato: espugnato anche il campo del Conversano

erza vittoria consecutiva per il Futsal Barletta che, al termine di una grandissima prestazione, espugna l'ostico campo degli Azzurri Conversano mantenendo la vetta della graduatoria a punteggio pieno.





Al Palapineta il punteggio finale è di 9-4 per il sodalizio del presidente Ruggiero Pedico e del vicepresidente Ruggiero Lombardi, con il brasiliano Erick Pires protagonista di un debutto stagionale da incorniciare con ben cinque marcature realizzate.



La prima frazione di gioco termina con il parziale di 6-0 per i biancorossi, grazie al poker personale di Pires e ai guizzi di Martinez ed Inaki.



Nella ripresa si attende una reazione d'orgoglio dai ragazzi di mister Andrea Rotondo ed invece sono ancora gli ospiti a trovare la via del gol, con una nuova perla di Pires e con altre due reti dello spagnolo Inaki.



Solo sul finire di gara i baresi riescono a rendere meno pesante il passivo grazie ai guizzi di Locafaro (2), Laghezza e Vavalle.



Messa in archivio la pratica Conversano ora per i ragazzi guidati da Leo Ferrazzano l'obiettivo è quello di recuperare subito le energie in vista del turno infrasettimanale, che li vedrà impegnati mercoledì sera al Paladisfida con il San Michele.