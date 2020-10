​Il Futsal Barletta non vuole fermarsi: a Conversano caccia alla terza vittoria consecutiva

Tutto pronto in casa Futsal Barletta per la difficile sfida esterna agli Azzurri Conversano, valida per la terza giornata di andata del Campionato Regionale di Serie C1.



L'obiettivo dichiarato del roster del presidente Ruggiero Pedico e del vicepresidente Ruggiero Lombardi, primo in graduatoria a punteggio pieno, è quello di inanellare il terzo risultato utile consecutivo e confermare le proprie ambizioni di alta classifica .



Per riuscirci mister Leo Ferrazzano potrà finalmente contare sulle prestazioni del forte calcettista brasiliano Erick Pires, tornato disponibile dopo le assenze registrate contro Monte Sant'Angelo e San Ferdinando 1942.



Il match si disputerà a porte chiuse al Palazzetto Comunale di Conversano, con la direzione di gara affidata ai signori Martino Carrieri e Simone Petracca, rispettivamente della sezione di Brindisi e Lecce.



Start fissato alle ore 16:00 .