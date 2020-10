​Il Futsal Barletta cala il bis: al Paladisfida battuto il San Ferdinando

Dopo il pesante successo esterno conquistato sul Monte Sant'Angelo, il Futsal Barletta del presidente Ruggiero Pedico e del vicepresidente Ruggiero Lombardi non rallenta la sua marcia, sfruttando nel migliore dei modi il fattore campo per battere il San Ferdinando 1942.

Al Paladisfida, infatti, i biancorossi si impongono per 6-3 al termine di un match equilibrato nella prima frazione di gioco, conclusa con il parziale di 2-2 grazie alle marcature di Schiavone e Martinez per i locali e di Albanese e Ciccolella per gli ospiti.

Nella ripresa i gialloverdi riescono anche a mettere la freccia con un guizzo di Frontino, prima della reazione locale che parte con il pareggio firmato da Caggia e termina con l'allungo decisivo di Dinuzzi (doppietta) ed Acocella.

Nei minuti finali nullo si rivela il tentativo di mister Russo di riaprire la gara schierando Ragno nelle vesti di quinto uomo di movimento.

Con questo successo il Futsal Barletta inanella il secondo successo di fila e può concentrarsi sul prossimo match, che si disputerà sul difficile campo del Conversano.