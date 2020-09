​Futsal Barletta, buona la prima: Monte Sant'Angelo battuto per 7-4

Parte con una vittoria la stagione 2020-21 del Futsal Barletta, capace di imporsi per 7-4 sull'ostico campo del Futsal Monte Sant'Angelo nella prima giornata di andata del Campionato Regionale di Serie C1.



Il match è stato deciso nel secondo tempo, quando i ragazzi di Leo Ferrazzano hanno pigiato il piede sull'acceleratore dopo un primo tempo equilibrato chiuso sul parziale di 4-4 con reti di Ortuso (3) e Castriotta per i padroni di casa e di Alvarez (3) e Schiavone per gli ospiti.



Dopo la ripresa, invece, i biancorossi scendono in campo con un piglio decisamente diverso, portando a casa l'intera posta in palio grazie alla doppietta di Donato Acocella e al sigillo finale di uno scatenato Alvarez.



Nella prossima giornata il Futsal Barletta del presidente Ruggiero Pedico farà il suo debutto stagionale al Paladisfida "Mario Borgia", dove alle ore 16:00 ospiterà il San Ferdinando.