Futsal Monte Sant'Angelo - Futsal Barletta: il prepartita

Sabato prossimo, 26 settembre, alle ore 16:00, ci sarà il debutto ufficiale del Futsal Barletta targato 2020-21, impegnato sull'ostico campo del Futsal Monte Sant'Angelo nella prima giornata del Campionato Regionale di Serie C1.



Inutile nascondersi: l'obiettivo dichiarato dal sodalizio del presidente Ruggiero Pedico e del vicepresidente Ruggiero Lombardi è quello di partire subito forte per disputare un campionato di alta classifica e puntare al salto di categoria.



Per riuscirci la dirigenza barlettana ha deciso di confermare quasi in toto il roster che ha concluso al terzo posto la passata annata, aggiungendoci una pedica di assoluto spessore e carisma come Donato Acocella.



Nei prossimi giorni, inoltre, si attendono ulteriori novità in entrata con il tesseramento di un calcettista straniero che alzerà ulteriormente il tasso tecnico dell'organico messo a disposizione di mister Leo Ferrazzano.



Il match si disputerà a porte chiuse nel Palazzetto Comunale di Monte Sant'Angelo e sarà diretto da Sergio De Gennaro e da Luigi Musci, entrambi della sezione di Molfetta.