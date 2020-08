Futsal Barletta, verso la conclusione la sessione estiva di mercato

E' in via di conclusione la sessione estiva di mercato del Futsal Barletta versione 2021/22, che dal 1° settembre si radunerà agli ordini del tecnico Leo Ferrazzano per l'avvio della prepazione atletica.



Per l'occasione sarà presente anche il laterale Cosimo Petruzzo, giovane calcettista confermato dal sodalizio del presidente Ruggiero Pedico e del vicepresidente Ruggiero Lombardi dopo l'ottima stagione disputata nella scorsa annata.



Petruzzo è un classe 1999 che in carriera ha indossato la casacca del Golden Boys di Margherita di Savoia, collezionando numerose presenze nei campionati di Serie C1 e C2. Inoltre due anni fa il ragazzo ha anche avuto una breve esperienza nelle fila del Salinis, risultando uno dei talenti di maggior spicco di Margherita di Savoia.



Salvo ulteriori colpi a sorpresa in extremis, con questo innesto l'organico del Futsal Barletta può considerarsi sostanzialmente definito ed è pronto a giocarsi le proprie chance di vittoria del campionato.