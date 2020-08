​Futsal Barletta, per la porta c'è ancora Francesco Damato

Sono ancora ore di fermento in casa Futsal Barletta, impegnato nell'allestimento dell'organico che prenderà il via al prossimo Campionato Regionale di Serie C1.



Infatti, il sodalizio del presidente Ruggiero Pedico e del vicepresidente Ruggiero Lombardi mette a segno un altro importante colpo di mercato assicurandosi per il secondo anno consecutivo le prestazioni del giovane portiere Francesco Damato.



Damato è un calcettista classe 2000 che, nonostante la giovane età, ha disputato tutti i campionati nazionali giovanili da protagonista nella Salinis, vantando anche alcune presenze in Serie A2 con la maglia dei rosanero.



In maglia biancorossa il ragazzo verrà affiancato dal capitano Antonio Giannino, andando a quindi a completare un reparto di assoluto affidamento.



Intanto la settimana prossima è previsto l'inizio della preparazione e non sono esclusi in extremis ulteriori tasselli in entrata.