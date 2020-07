Futsal Barletta, che colpo! Tesserato Donato Acocella

Dopo le conferme di capitan Antonio Giannino, dello spagnolo Bayon Inaki e dell'argentino Bruno Martinez, il sodalizio del presidente Ruggiero Pedico e del vicepresidente Ruggiero Lombardi mette a segno un nuovo colpo in entrata, infiammando ulteriormente il mercato della Serie C1 pugliese.



Nella prossima stagione, infatti, vestirà la casacca biancorossa anche il forte centrale difensivo Donato Acocella, calcettista che rappresenta certamente un lusso per la categoria non solo per le sue indiscutibili qualità, ma anche per il suo ricco curriculum con varie esperienze sui palcoscenici nazionali.



Con il tesseramento di Acocella, dunque, si alza ulteriormente il tasso tecnico del roster affidato al tecnico Leo Ferrazzano, ad ulteriore conferma delle ambizioni di vittoria del club barlettano.



Nei prossimi giorni verranno annunciati ulteriori importanti tesseramenti.