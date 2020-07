​Futsal Barletta, rinnova anche il calcettista argentino Bruno Martinez

Ancora un'importante conferma in casa Futsal Barletta. Il sodalizio del presidente Ruggiero Pedico e del vicepresidente Ruggiero Lombardi, infatti, ha definito l'accordo per il rinnovo del pivot argentino Bruno Martinez, calcettista classe '98 pronto a vestire la casacca biancorossa per il terzo anno consecutivo.



Con questo colpo di mercato la dirigenza barlettana ha dunque deciso di puntare nuovamente su un ragazzo giovane ma dalle indiscutibili qualità, capace di realizzare circa 40 reti nella passata stagione e risultare tra i migliori marcatori dell'intero girone di Serie C1.



Dopo questa importante conferma, che si aggiunge a quella di capitan Antonio Giannino e dello spagnolo Bayon Inaki, nei prossimi giorni finalmente si passerà ad ufficializzare i primi volti nuovi che andranno ulteriormente a rafforzare un roster che già si preannuncia tra i più forti ed ambiziosi del campionato.