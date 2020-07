​Futsal Barletta, ufficiale anche il rinnovo dello spagnolo Bayon Berganza Inaki

Dopo la conferma di mister Leo Ferrazzano alla guida tecnica e del capitano Antonio Giannino come estremo difensore, il sodalizio del presidente Ruggiero Pedico e del vice presidente Ruggiero Lombardi continua a muoversi sul mercato in entrata in vista della nuova stagione.



Anche nel prossimo Campionato Regionale di Serie C1, infatti, il roster biancorosso potrà contare sulle prestazioni del laterale spagnolo Bayon Berganza Inaki, calcettista classe 1999 pronto a vestire la casacca barlettana per la terza stagione consecutiva.



La conferma di Inaki, in realtà, non rappresenta certo una sorpresa, ma solo il giusto riconoscimento per le ottime prestazioni fornite dal ragazzo in prima squadra e nella formazione Under 21 Campione di Puglia.



Intanto nei prossimi giorni sono attese altre importanti novità tra gradite conferme e primi volti nuovi di assoluto spessore.