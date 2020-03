​Futsal Barletta, ancora una vittoria contro il Fútbol Cinco Bisceglie

Nella decima giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C1 il Futsal Barletta espugna il campo del Fútbol Cinco Bisceglie con un secco 5-1, mantenendo in tal modo ancora accese le speranze di raggiungere i playoff.



La sfida contro l'ultima della classe non è stata delle più agevoli per i ragazzi guidati da Leo Ferrazzano, abili a chiudere il primo tempo in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Petruzzo ed Inaki per i barlettani e Sasso per i padroni di casa.



Nel secondo tempo, invece, gli ospiti alzano i ritmi di gioco mettendo in cassaforte i tre punti con una doppietta di Pires e con il guizzo finale di Dimas.



Con questo successo il sodalizio del duo Pedico-Lombardi consolida il terzo posto in graduatoria e può concentrarsi sulla sfida al San Ferdinando, valida per il turno infrasettimanale in programma martedì sera al Paladisfida.