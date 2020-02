​Futsal Barletta, a Bisceglie la sfida al Fútbol Cinco

Dopo il netto successo per 11-0 conquistato contro il New Team Putignano, per il Futsal Barletta è tempo di scaldare nuovamente i motori in vista del prossimo impegno di campionato.



Questo pomeriggio, infatti, il roster biancorosso sarà ospite del Fútbol Cinco in una gara valida per la decima giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C1.



Per l'occasione il tecnico barlettano Leo Ferrazzano dovrà rinunciare al proprio bomber Bruno Martinez, fermato dal giudice sportivo per un turno. Non sarà delle partita anche l'altro pivot Matteo Dinuzzi, infortunato.



L'incontro si disputerà al Centro Sportivo "Olimpiadi" di Bisceglie, con la direzione arbitrale affidata ai signori Stefano Prisco e Francesco Chimienti, rispettivamente della sezione di Lecce e Bari.



Il fischio d'inizio è fissato alle ore 16:00.