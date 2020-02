​Futsal Barletta, netta vittoria contro il New Team Putignano

Finisce con un netto successo per il Futsal Barletta la sfida interna al New Team Putignano, valida per la nona giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C1.



Al Paladisfida termina per 11-0 in favore dei ragazzi guidati da Leo Ferrazzano un match mai in discussione, ipotecato già nella prima frazione di gioco grazie alle quattro reti realizzate da Pires e alle doppiette di Inaki e Petruzzo.



Partita a senso unico anche nel secondo tempo, con altre due marcature di Pires e con il guizzo finale del giovane Dassisti che fissano il punteggio sul definitivo 11-0.



Con questo successo il sodalizio del duo Pedico-Lombardi mantiene la scia del Bitonto e può concentrarsi sul prossimo turno di campionato, che lo vedrà impegnato sul campo del Futbol Cinco Bisceglie.