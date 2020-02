​Futsal Barletta, al Paladisfida atteso il New Team Putignano

Dopo il pareggio rimediato sul campo del Conversano, che ha interrotto una serie di cinque vittorie consecutive, il Futsal Barletta questo pomeriggio ospiterà il New Team Putignano nella nona giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C1.



L'obiettivo dei biancorossi è sempre lo stesso: vincere e sperare in un passo falso del Futsal Bitonto (impegnato con il San Ferdinando) per mantenere vive le speranze di disputa dei playoff.



Per l'occasione mister Ferrazzano deve ancora fare i conti con l'assenza di Matteo Dinuzzi, che proverà a forzare il rientro in campo solo alla prossima settimana. Non si registrano ulteriori defezioni a titolo di provvedimenti disciplinari del giudice sportivo.



Arbitreranno l'incontro i signori Antonio Pedarra e Enzo Emanuele Caposeno, entrambi della sezione di Foggia.



Start fissato al Paladisfida 'Mario Borgia' alle ore 16:00.