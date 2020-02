​Futsal Barletta, si ferma a Conversano la serie di vittorie consecutive

Si ferma a quattro la serie di vittorie consecutive del Futsal Barletta, che non riesce ad espugnare il campo degli Azzurri Conversano nell'ottava giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C1.



In terra barese, infatti, i ragazzi di Leo Ferrazzano conquistano solo un pareggio per 6-6, un risultato che fa aumentare il loro gap in graduatoria dal Futsal Bitonto, ora distante ben undici lunghezze.



La prima frazione di gioco termina con un pirotecnico 4-4, con le marcature di Pires (2), Martinez e Caggia che trovano la replica di Cannone e Gutierrez, entrambi autori di una doppietta.



Partita equilibrata anche nel secondo tempo, con i centri di Gomez e Caggia per gli ospiti e Corriero e Corona per i padroni di casa che fissano il punteggio sul definitivo 6-6.



Dopo questo deludente parziale, il roster del duo Pedico-Lombardi proverà a reagire e voltare pagina nel prossimo turno di campionato, quando al Paladisfida arriverà il New Team Putignano.