​Azzurri Conversano-Futsal Barletta: il prepartita

Sale l'attesa in casa Futsal Barletta per la difficile trasferta in programma questo pomeriggio sul campo del Conversano, valida per l'ottava giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C1.



Il match contro i baresi si preannuncia equilibrato ed aperto a qualsiasi risultato, ma i ragazzi guidati da Leo Ferrazzano vogliono necessariamente conquistare l'intera posta in palio per mantenere vive le speranze di disputa dei playoff.



Il tecnico biancorosso ancora una volta dovrà rinunciare al pivot Matteo Dinuzzi, fermo ai box per problemi fisici, ma potrà contare sul rientro dalla squalifica del laterale Giuseppe Schiavone.



L'incontro sarà diretto dai signori Jacopo Giannelli e Nicola Miccolis, entrambi della sezione di Bari, con fischio d'inizio fissato alle ore 16:00 .