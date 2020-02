​Futsal Barletta, contro il Mola arriva la quinta vittoria consecutiva

Continua a vincere e convincere il Futsal Barletta, vittorioso per 6-1 sul Just Mola nella sesta giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C1.



Al Paladisfida Mario Borgia i baresi rimangono in partita solo nel primo tempo, concluso per 2-0 in favore dei padroni di casa grazie alle reti di Inaki e Bruno Martinez.



Nel secondo tempo, invece, sale in cattedra uno strepitoso Pires, autore di un poker personale che mette definitivamente in cassaforte i tre punti per i biancorossi.



Per il Mola l'unica rete di giornata porta la firma di Corona e serve solo a rendere un po' meno amaro il punteggio finale.



Con questo successo il sodalizio del duo Pedico-Lombardi inanella il quinto risultato utile consecutivo e mantiene la scia del Bitonto, in attesa del prossimo impegno di campionato in programma sull'ostico campo degli Azzurri Conversano.