​Futsal Barletta, contro il Just Mola a caccia della quinta vittoria consecutiva

Tutto pronto in casa Futsal Barletta per la sfida al Just Mola, in programma questa sera al Paladisfida e valida per la ventiduesima giornata del Campionato Regionale di Serie C1.



Per l'occasione il tecnico Leo Ferrazzano deve fare in conti con le pesanti assenze di Matteo Dinuzzi per infortunio e di Giuseppe Schiavone per squalifica, ma questo non cambia i propositi di un roster costretto a

vincere per tenere accese le speranze di disputa dei playoff.



L'incontro sarà diretto dai signori Giovanni Pio Di Benedetto ed Alessandro Valente, rispettivamente della sezione di Foggia e

Molfetta, con fischio d'inizio fissato alle ore 19:00.