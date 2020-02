​Futsal Barletta, espugnato anche il campo del Volare Polignano

Il Futsal Barletta continua a vincere e convincere. Nella sesta giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C1, infatti, i biancorossi espugnano l'ostico campo del Volare Polignano per 5-2 ed inanellano la quarta vittoria consecutiva.



La prima frazione di gioco si conclude con il vantaggio degli ospiti per 3-1, grazie alle reti messe a segno da Schiavone, Martinez e Pires e da Bivino per i padroni di casa.



Anche la seconda frazione di gioco sorride ai ragazzi di Leo Ferrazzano, capace di mettere in cassaforte i tre punti con i guizzi di Inaki e Pires nonostante la marcatura locale firmata da Cardone.



Con questo successo il sodalizio del duo Pedico-Lombardi consolida ulteriormente la terza posizione e può concentrarsi alla prossima sfida, che la vedrà impegnata tra le mura amiche col Just Mola.