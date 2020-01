Futsal Barletta, battuto anche il Monte Sant'Angelo

Ancora una vittoria per il Futsal Barletta, capace di far valere il fattore campo per imporsi per 3-0 sul Monte Sant'angelo.

La sfida contro i foggiani, valida per la quinta giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C1, è stata molto equilibrata nella prima frazione di gioco, conclusa per 1-0 per i padroni di casa grazie ad una rete di Inaki.

In avvio di ripresa i ragazzi di Ferrazzano hanno pigiato subito il piede sull'acceleratore, trovando il raddoppio con Bruno Martinez, prima del sigillo finale firmato da Petruzzo.

Con questo successo il sodalizio del duo Pedico-Lombardi consolida ulteriormente il terzo posto in graduatoria e si appresta ad affrontare nel prossimo turno l'ostico Volare Polignano.