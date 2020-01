​Futsal Barletta pronto a sfidare il Futsal Monte Sant'Angelo

Dopo il netto successo casalingo di sette giorni fa conquistato ai danni dell'Aradeo, questa sera il Futsal Barletta scenderà nuovamente in campo al Paladisfida per affrontare il Futsal Monte Sant'angelo.

Anche in questa importante sfida, valida per la quinta giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C1, il sodalizio del duo Pedico-Lombardi sarà costretto a conquistare l'intera posta in palio per mantenere la scia del Bitonto e tenere vive le speranze di disputa degli spareggi promozione.

Per riuscirci il tecnico barlettano dovrà sopperire alle pesanti assenze dello squalificato Pires e dell'indisponibile Dinuzzi, ma potrà contare sull'entusiasmo di un gruppo che vuole continuare a stupire.

Il fischio d'inizio dell'incontro é fissato alle ore 19.00, con direzione arbitrale affidata ad Alessandro Scivales (Brindisi) e Francesco Sicolo (Bari).