​Futsal Barletta, al Paladisfida la sfida di alta classifica contro l'Aradeo

Tutto pronto in casa Futsal Barletta per la difficile sfida all'Aradeo, in programma questa sera al Paladisfida con fischio d'inizio fissato alle ore 19:00.



La gara contro i salentini, valida per la quarta giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C1, appare decisiva per la difesa della terza posizione in classifica, attualmente occupata proprio dai barlettani con sei punti di vantaggio sugli avversari.



Per l'occasione il tecnico barlettano Leo Ferrazzano potrà contare sull'intera rosa, dopo il rientro dalla squalifica del laterale spagnolo Bayon Inaki e del capitano Antonio Giannino.



L'incontro sarà diretto dai signori Sergio Federico La Forgia della sezione di Molfetta e da Antonio Pedarra di Foggia.