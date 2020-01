Il Futsal Barletta inaugura il nuovo anno con una vittoria

Importante successo del Futsal Barletta nella terza giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C1.



Sul difficile campo del Futsal Brindisi, infatti, i biancorossi si impongono con un secco 5-1 e consolidano ulteriormente la terza posizione in classifica.



La gara disputata al Palasport 'Da Vinci' di Brindisi non appare mai in discussione, con i ragazzi di Ferrazzano che già chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio per 3-0 grazie alle reti di Dinuzzi, Schiavone e Martinez su tiro libero.

Nella ripresa si attende la reazione dei padroni di casa ed invece sono ancora i barlettani a fare la partita, ipotecando definitivamente la vittoria finale grazie ai centri del neo acquisto Frontino e di Caggia.

Per i brindisini l'unica rete di giornata è firmata da Blè e serve solo a rendere un po' meno amaro il passivo per i suoi.

Con questo successo il sodalizio del duo Pedico-Lombardi dimostra di aver archiviato l'ingiusta sconfitta rimediata col Bitonto e si proietta alla prossima gara, nella quale ospiterà al Paladisfida il forte Aradeo.