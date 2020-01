Futsal Barletta, si riparte dalla trasferta contro il Futsal Brindisi

Archiviate le festività natalizie, per il Futsal Barletta è tempo di scaldare nuovamente i motori in vista dell'ostica trasferta di Brindisi, in programma questo pomeriggio e valida per la diciottesima giornata del Campionato Regionale di Serie C1.

L'obiettivo dichiarato dei biancorossi è quello di riscattare la sconfitta interna subita nell'ultimo turno contro il Futsal Club Bitonto, non perdendo ulteriori punti che potrebbero rivelarsi decisivi nella corsa alla disputa degli spareggi promozione.

Per l'occasione il tecnico biancorosso Leo Ferrazzano dovrà fare i conti con le pesanti assenze di capitan Antonio Giannino e di Bayon Inaki, fermati dal giudice sportivo, ma potrà contare sul nuovo innesto Cosimo Frontino.

L'incontro si disputerà al Palazzetto dello Sport Leonardo da Vinci di Brindisi, con fischio d'inizio fissato alle ore 16:00.

Arbitreranno i signori Stefano Prisco e Domenico Lamacchia, rispettivamente della sezione di Lecce e Bari.