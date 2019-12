Futsal Barletta condannato dall'arbitraggio: col Bitonto perde 2-3

Nella seconda giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C1, il Futsal Barletta perde immeritatamente per 3-2 il big match contro il Bitonto Futsal Club, al termine di una gara per lunghi tratti dominata dai ragazzi di Ferrazzano.



La prima frazione di gioco si conclude con il parziale di 1-1, con il solito Bruno Martinez bravo a replicare al vantaggio ospite firmato De Cillis.



Anche nel secondo tempo sono i biancorossi a condurre la gara, sprecando tuttavia numerose ghiotte occasioni per portarsi sul +1.



Fa meglio il roster avversario, capace di portarsi inaspettatamente in vantaggio con un tiro deviato di Zerbini, a cui segue subito la risposta locale di Inaki, che ristabilisce l'equilibrio.



Ma nel finale di gara succede qualcosa di clamoroso ed inaccettabile.



La terna arbitrale, infatti, a due minuti dalla fine non fischia un nettissimo fallo su Pires, mentre sulla ripartenza viene assegnato un decisivo tiro libero per fallo di Inaki su Zerbini.



Nell'occasione vengono sventolati diversi cartellini gialli nei confronti dei barlettani e a farne le spese è Capitan Giannino, costretto ad abbandonare il campo per un'inspiegabile doppia ammonizione.



Il tiro libero viene calciato in maniera vincente da Barbosa, che regala la vittoria ai suoi tra i sonori fischi del Paladisfida.



Non è facile accettare questo ingiusto responso, con la gara decisa da un pessimo arbitraggio non all'altezza della situazione, ma il sodalizio del duo Pedico-Lombardi dovrà ora cercare di resettare tutto per presentarsi alla ripresa del campionato con rinnovate motivazioni.